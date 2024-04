Pioli, l'ex calciatore: "Pacato ma con grande personalità! Il rapporto con ADL..."

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Emanuele Belardi, ex calciatore che ha lavorato con Pioli al Modena

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Emanuele Belardi, ex calciatore che ha lavorato con Pioli al Modena: “Se Pioli è quello che può andare più d’accordo con De Laurentiis? Pioli dà una sensazione di persona molto tranquilla e pacata che si sa gestire molto bene. Ma ha una grande personalità, tant’è vero che allena da anni ad alti livelli. Bisogna vedere l’intenzione del presidente quale sarà.

Bisogna mettere in preventivo che quest’anno De Laurentiis ha avuto campo libero perché Giuntoli e Spalletti non c’erano più. Quindi ha trovato campo libero per potersi destreggiare in ciò che ha fatto. Qualora un giorno prendesse Conte o Gasperini, ognuno dovrebbe svolgere il proprio ruolo. Credo che De Laurentiis sia molto intelligente e si sia preso delle responsabilità che non sono da presidente".