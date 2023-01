Plusvalenze, rischia anche il Napoli? Avv. Chiacchio: "No, servono elementi nuovi e non ci sono!"

Eduardo Chiacchio, il legale che difese il Napoli nell'udienza per l'affare-Osimhen, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal'

TuttoNapoli.net

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Eduardo Chiacchio, il legale che difese il Napoli nell'udienza per l'affare-Osimhen, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Il Napoli è stato prosciolto in due gradi di giudizio per il caso plusvalenze, io ero con la società all'epoca e quindi so bene di cosa parlo. Per poter rimettere in gioco il Napoli su questo tema dovrebbero uscire solo fatti nuovi e fatti nuovi non ci sono. Per fatti nuovi intendo intercettazioni, che però non ci sono. Al momento questo rischio non esiste.