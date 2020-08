Specchia: "Rinnovo Gattuso? ADL fa bene ad aspettare, un errore fargli subito 2-3 anni"

Nel corso di Canale 8, l'allenatore Paolo Specchia è stato interrogato sul rinnovo di contratto di Gattuso che per ora non è andato in porto: "Progetto? I progetti nel calcio non esistono, sono tutti destinati a fallire, molti sono decantati e poi non vanno avanti. Gattuso a me piace, ha fatto bene, non è in discussione questo, ma siamo convinti tutti che sarà un grande allenatore per un progetto a lunga scadenza? Ha ereditato macerie e con una squadra di valore ha portato una reazione, ma la squadra era di valore, ma non aveva lavorato. Non ne facciamo già un tecnico affermato, aspettiamo che lo diventi perché a me piace, ma perché un presidente dovrebbe dargli 2-3 anni di contratto? Nessuno può dargli la certezza che Gattuso diventerà un grandissimo, ai presidenti non conviene fare 2-3 anni. Vediamo ora come inizia l'anno, se dà 2-3 volti al Napoli, anche la società vuole vederlo, che ne sappiamo di cosa ne pensa ADL o Giuntoli che sta tutti i giorni lì?"