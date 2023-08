Atro test per Garcia tra qualche infortunio ed un mercato che non si sblocca

Entra nel vivo la preparazione del Napoli mentre non si sblocca ancora realmente il mercato

Entra nel vivo la preparazione del Napoli mentre non si sblocca ancora realmente il mercato. La squadra di Rudi Garcia questo pomeriggio alle 18.30 scenderà in campo contro il Girona per il quarto test dell'estate, il secondo del ritiro di Castel di Sangro. Dopo Anaune, Spal e Hatayspor continua gradualmente a salire il livello degli avversari e Garcia quest'oggi potrà valutare la crescita di condizione del suo Napoli contro una squadra di prima divisione.

Mediana da inventare

Rudi Garcia dovrà fare a meno ancora di Gaetano e Mario Rui, che proseguono il loro recupero, così come Demme ed Elmas che hanno svolto solo parte del lavoro in gruppo. Ieri ha lasciato anzitempo l'allenamento anche Zielinski che quindi è in dubbio mentre Lobotka ha svolto l'intera seduta e quindi è da considerare recuperato. Una situazione non proprio gradevole per Garcia che in mediana è già privo del sostituto di Ndombele (e nel primo test s'è inventato Raspadori mezzala nel 4-3-3) e dopo questo test avrà solo altri due test amichevoli per provare l'undici che inizierà il campionato.

Più rinnovi che arrivi

Ieri è arrivato il prolungamento di Raspadori fino al 2028, concordato già al momento del suo arrivo per un 5+1 ormai classico nelle trattative del Napoli, ma c'è stata anche una nuova visita del rappresentante di Victor Osimhen per sbloccare il rinnovo, in particolare la cifra legata alla clausola rescissoria. Persiste l'ottimismo, ma bisogna chiudere. Ore frenetiche anche per Lozano: c'è il Los Angeles FC, ma il mercato in MLS è in chiusra (finisce nelle prime ore di domattina) ed il Napoli chiede almeno 20mln. La priorità resta il centrale difensivo ma anche per Mavropanos dello Stoccarda la concorrenza sembra rallentare l'affare.