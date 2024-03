Di Lorenzo, 5 nelle pagelle di Tmw: “Conferma le difficoltà di Napoli. Molto meglio a 4”

Prestazione sottotono per Giovanni Di Lorenzo, schierato titolare da Luciano Spallea difesa a tre iniziale.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

L’Italia vince ma non convince. Successo per 2-1 in amichevole contro il Venezuela nel segno di Mateo Retegui, decisivo con una doppietta. Prestazione sottotono per Giovanni Di Lorenzo, schierato titolare da Luciano Spallea difesa a tre iniziale. Di seguito la sua pagella a cura della redazione di Tuttomercatoweb.

Di Lorenzo 5 - Anche in Nazionale conferma che, dopo mesi trascorsi sempre ad altissimi livelli, non sta attraversando un grande periodo. Soffre la velocità di Machìs, con l'ex Udinese che quando può puntarlo gli va regolarmente via. Molto meglio con la difesa a quattro.