Cds annuncia: "Per Calzona non ci sono più intoccabili. Con la Roma si cambia"

Si avvicina Napoli-Roma. Per quel che riguarda la formazione, Calzona potrà scegliere con più agio e serenità pescando da un elenco pieno di opzioni e soluzioni: Olivera ha smaltito l’infortunio di Monza e sarà convocato, mentre Rrahmani e Mario Rui saranno disponibili dopo aver scontato il turno di squalifica. Non resta che scegliere. Secondo i nuovi principi, certo: il tecnico non riconoscerà più gli intoccabili, domenica giocherà chi sarà ritenuto maggiormente in condizione e chi avrà vissuto meglio la settimana. Lo scrive il Corriere dello Sport.