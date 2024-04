Repubblica - Il progetto stadio di ADL a Bagnoli stravolgerebbe tutto

L'edizione odierna del quotidiano Repubblica torna a parlare dell'incontro di ieri a Roma per discutere del progetto del presidente del Napoli a Bagnoli

"Fitto ha preso nota del piano di De Laurentiis, ma anche dei tanti dubbi sollevati perché uno stadio andrebbe a modificare pesantemente le volumetrie e per quanto riguarda i lotti che Invitalia deve vendere ai privati ci sono già programmi ben avviati per realizzare case e alberghi. L’opzione presentata in maniera irruente nelle scorse settimane da De Laurentiis, in pratica, stravolgerebbe tutto".