Tuttosport non ci sta: "Roba da matti! Accanimento sulla Juve per affossarla!"

Lo scrive Tuttosport in un editoriale a firma del direttore Guido Vaciago

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

È chiaro che il problema non sono le plusvalenze: il problema, per la giustizia sportiva, è la Juventus, scrive Tuttosport in un editoriale a firma del direttore Guido Vaciago. Di seguito alcuni stralci: "La sentenza della Corte d’Appello Federale non è tecnicamente spiegabile se non prendendo in considerazione anche l’accanimento nei confronti del club bianconero e la volontà di affossarlo. È un cecchinaggio feroce e insensato che calpesta il diritto applicando una disparità di giudizio ingiustificabile. La Juventus è l’unica società punita per una violazione, le plusvalenze fittizie, che si commette in due. Come è possibile, quindi, che la Juventus sia l’unica a essere penalizzata?".