Napoli in ritiro prima della Roma: andrà in hotel già venerdì, i dettagli

© foto di www.imagephotoagency.it

Francesco Calzona ha annunciato che la squadra si ritroverà in hotel da venerdì, a due giorni dalla sfida con la Roma. Questa la decisione da parte del tecnico azzurro come riportato dal Corriere dello Sport oggi in edicola.

Si era parlato di ritiro già subito dopo il ko di Empoli, poi la scelta di posticiparlo, ora la decisione definitiva. Per provare a dare un senso alla stagione.