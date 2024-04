PRIMA PAGINA - Gazzetta su Milan-Roma: "Vinco e resto"

"Vinco e resto". Così titola oggi in prima pagina La Gazzetta dello Sport.

Milan-Roma non vale solo la Coppa (per la precisione, l'andata dei quarti di finale di Europa League): chi passa tra Pioli e De Rossi mette al sicuro la panchina per il futuro.

Champions League - "Che show". Il City scatta, il Real riesce a resistere: il 3-3 finale tiene tutto aperto tra Carlo e Pep. Divertono pure Arsenal e Bayern, che fanno 2-2 nell'altra sfida valida per l'andata dei quarti.

Juventus - "Riecco Morata". L'ex si propone per fare coppia con Vlahovic.