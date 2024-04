PRIMA PAGINA - Tuttosport: “Mancini-Dybala: EuRoma! Ciao Milan, capolinea Pioli”

“Mancini-Dybala: EuRoma! Ciao Milan, capolinea Pioli”. Titola così in taglio alto l’edizione odierna di Tuttosport

“Mancini-Dybala: EuRoma! Ciao Milan, capolinea Pioli”. Titola così in taglio alto l’edizione odierna di Tuttosport in riferimento al passaggio in semifinale di Europa League della Roma grazie alla vittoria per 2-1 ai danni del Milan. Al centro ampio spazio dedicato alla Juventus: "Tutti vogliono Yildiz". In taglio basso il mercato del Torino: "Toro-Pinamonti: passi avanti".