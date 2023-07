PRIMA PAGINA - Tuttosport: “Nuovo Chiesa. Juve in mano”

“Nuovo Chiesa. Juve in mano”. Titola così al centro l’edizione odierna di Tuttosport

“Nuovo Chiesa. Juve in mano”. Titola così al centro l’edizione odierna di Tuttosport: "In America sembra un altro: allenamenti al top. Gol o milioni: il patrimonio bianconero è Fede". In taglio alto il calciomercato del Torino: "Ricci: bluff Lotito, stop Toro". Si parla anche di Mbappé: "Mbappé muove 300 milioni arabi e ribalta il mercato".