Proteste social: maglie troppo simili e tifosi in confusione

Napoli in vantaggio al termine del primo tempo del match contro la Sampdoria, ma sui social monta una protesta dei tifosi. Per la gara di Marassi il Napoli inodossa al maglia biancoceleste in stile Argentina, mentre la Samp adotta la classica casacca blucerchiata. La vicinanza dei colori delle due squadre ha infastidito alcuni telespettatori che sono andati in confusione in alcuni fraggenti di gara.