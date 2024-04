Gazzetta - Aria pesantissima, rischiano tutti l'addio. Anche due pilastri dello scudetto

L’aria è pesantissima in casa Napoli dopo la decima sconfitta in campionato

© foto di www.imagephotoagency.it

L’aria è pesantissima in casa Napoli dopo la decima sconfitta in campionato e, come riporta La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, il rischio che la rivoluzione estiva investa tutti è concreto.

Anche alcuni pilastri dello scudetto come appunto Giovanni Di Lorenzo e Frank Zambo Anguissa, il dominatore di centrocampo che quest’anno sembra la controfigura del perno insostituibile che fu. Mancano cinque giornate e Napoli si aspetta una reazione d’orgoglio dalla squadra.