Il Mattino - Caprile tornerà a Napoli, ma non per restarci

© foto di www.imagephotoagency.it

Il quotidiano Il Mattino di oggi spiega la situazione relativa ai calciatori dati in prestito dal Napoli in questa stagione, che dopo una buona esperienza accumulata, torneranno all'ovile. Si parla chiaramente di tre giocatori in particolare: il centrocampista dell'Hellas Verona Michael Folorunsho, che ha raggiunto persino la Nazionale, del fantasista del Cagliari Gianluca Gaetano e del portiere dell'Empoli Elia Caprile. La sensazione, si legge sul giornale, è che Caprile tornerà in prestito dall’Empoli ma non resterà in azzurro