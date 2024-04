Tmw - Il Napoli per l'attacco segue anche Dovbyk del Girona: è la rivelazione della Liga

Nelle ultime settimane il Napoli ha seguito con attenzione Artem Dovbyk, attaccante di proprietà del Girona

TuttoNapoli.net

© foto di Uefa/Image Sport

Nelle ultime settimane il Napoli ha seguito con attenzione Artem Dovbyk, attaccante di proprietà del Girona che giocherà il prossimo Europeo con la maglia della nazionale ucraina. Comprato un anno fa per poco meno di 8 milioni di euro, ora Dovbyk è uno dei nomi più importanti per un giro di valzer di attaccanti della prossima estate. La valutazione è alta - intorno ai 30 milioni - ma non impossibile per quello che, probabilmente, dovrebbe essere il deputato a essere un possibile dopo Osimhen. Lo riporta Tuttomercatoweb.