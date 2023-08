Italia Femminile fuori dal Mondiale, Criscitiello: "Altro che futuro della Nazionale, solo spot elettorale"

L'Italia Femminile è fuori dal Mondiale dopo la sconfitta per 3-2 contro il Sud Africa.

L'Italia Femminile è fuori dal Mondiale dopo la sconfitta per 3-2 contro il Sud Africa. Il direttore di Sportitalia Michele Criscitiello ha commentato su Twitter la debacle della spedizione azzurra: "Hanno provato a convincerci 'Il futuro in Italia è il calcio femminile'. Da anni sosteniamo che fatto così non ha presente e futuro. Ci hanno detto 'siete sessisti'. Era solo uno spot elettorale per la Figc ma anche questo spot è uscito in bianco e nero. Tempo (galantuomo) perso".