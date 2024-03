L'ironia di Herbert Ballerina: "Sull'anti-razzismo siamo ancora un po' Acerbi"

L'attore comico e grande tifoso azzurro Herbert Ballerina ha commentato con ironia sui social il vergognoso episodio di razzismo ai danni di Juan Jesus,

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'attore comico e grande tifoso azzurro Herbert Ballerina ha commentato con ironia sui social il vergognoso episodio di razzismo ai danni di Juan Jesus in Inter-Napoli: "Per il keep racism out siamo ancora un po' Acerbi". Chiaro il gioco di parole con il difensore nerazzurro, protagonista in negativo della vicenda.