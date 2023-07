Palmeri: "Nuova maglia del Napoli incantevole, candidata a essere la più bella dell’anno"

"Per 20 anni il Napoli non ha presentato una maglia esteticamente accettabile".

C'è tanta attesa per la presentazione ufficiale delle nuove maglie del Napoli, che si terrà domani a bordo della MSC World Europa. Quelle che potrebbero essere le nuove divise dei campioni d'Italia sono state spoilerate sui social. Fake o reali? Lo si saprà solo domani. Intanto il giornalista di Sportitalia, Tancredi Palmeri, ha commentato così su Twitter: "Per 20 anni il Napoli non ha presentato una maglia esteticamente accettabile: anche quando belle, il rosso gigante dello sponsor era cromaticamente una bestemmia. L’attesa però ne è valsa la pena: la maglia di quest’anno è incantevole, candidata a essere la più bella dell’anno".