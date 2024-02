Varriale: "Ritardo rientro Osimhen, la colpa è di chi glielo consente! E poi si dà la colpa a Mazzarri"

uesto il messaggio postato su X dal giornalista della Rai Enrico Varriale, che commenta così le polemiche dopo i ritardi del nigeriano

"Partito una settimana prima per la Coppa d'Africa,avrebbe potuto giocare Torino-Napoli,torna in ritardo saltando probabilmente! Napoli-Genoa.La colpa però non è di Victor Osimhen, ma di chi glielo consente.Tanto poi le responsabilità del crollo del Napoli sono di Mazzarri, no?". Questo il messaggio postato su X dal giornalista della Rai Enrico Varriale, che commenta così le polemiche dopo i ritardi del nigeriano nel rientro a Napoli dopo la fine della Coppa con la sua Nigeria.