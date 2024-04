VIDEO - Altro mezzo passo falso, la Fiorentina impatta col Genoa: 1-1, gli highlights

La Fiorentina non va oltre l'1-1 contro il Genoa al Franchi.

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

La Fiorentina non va oltre l'1-1 contro il Genoa al Franchi. Apre i giochi Gudmundsson, riporta il risultato in parità Ikoné. Ma i gigliati rimugineranno certo le occasioni create nella ripresa, con un punto per entrambi a smuovere la classifica. Di seguito il video (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock per la visione da pc).