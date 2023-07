Tmw - Erede Kim, c'è il sì di Danso ma il Lens chiede 30mln. Due le alternative

Iniziano le manovre per la difesa in casa Napoli: la rosa dei possibili sostituti di Kim al momento sembra essere composta da tre profili.

Come raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb, il club azzurro ha presentato le sue proposte e ora aspetta un segnale. Per Danso il Lens chiede almeno 30 milioni di euro, una cifra che viene considerata ancora troppo alta. Il giocatore ha già dato il suo si all'eventuale riferimento.

Kilman e Sutalo le alternative

Anche per Max Kilman il Wolverhampton ha sparato alto, il Napoli spera che le pretese economiche possano abbassarsi nelle prossime settimane. Infine c’è Josip Sutalo della Dinamo Zagabria: c'è da battere la concorrenza di altri club, in particolare del Lipsia, soprattutto se Gvardiol sarà ceduto al Manchester City.