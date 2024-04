Monza, Zerbin al 45’: “Emozionato, momenti indimenticabili col Napoli ma in campo si è nemici"

Alessio Zerbin, esterno del Monza in prestito dal Napoli, è intervenuto ai microfoni di Dazn all'intervallo della sfida all'U-Power Stadium.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Alessio Zerbin, esterno del Monza in prestito dal Napoli, è intervenuto ai microfoni di Dazn all'intervallo della sfida all'U-Power Stadium: "Come è affrontare il Napoli? Provo un'emozione grandissima. Ho passato tanti momenti indimenticabili con il Napoli, provo delle bellissime sensazioni. Però poi c’è la partita ed in campo si è nemici, dobbiamo mantenere la concentrazione.

Abbiamo fatto un grande primo tempo ed ora dobbiamo cercare di chiudere la gara, abbiamo gli spazi e le modalità per segnare ancora".