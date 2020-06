Callejon, altre due partite e poi il bivio: salutare Napoli o proseguire fino ad agosto

Destino in bilico per José Maria Callejon. Non si parla solo di rinnovo di contratto ma anche di prolungamento fino ad agosto per posticipare di un paio di mesi la scadenza. L'edizione odierna del Corriere dello Sport ricorda che ci sono altre due partite fino al 30 giugno, oggi il Verona e domenica la Spal, poi lo spagnolo si troverà a un bivio: proseguire in azzurro fino alla gara col Barcellona ad agosto, oppure salutare a metà stagione, ripartendo chissà dove, in attesa del mercato, intanto restando fermo. Una scelta personalissima di vita. Sono giorni decisivi.