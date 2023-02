CdM - Osimhen e quel like al post dello United: tabloit inglesi scatenati

Un like su un post del Manchester United, dopo una vittoria, è diventato virale in Inghilterra e non solo.

L’allenatore olandese Erik ten Hag, secondo il Daily Mail, ha indicato alla proprietà del club britannico di concentrare tutti i suoi sforzi per acquistare il talentuoso giocatore del Napoli che ha il contratto in scadenza nel 2025. Un like su un post del Manchester United, dopo una vittoria, è diventato virale in Inghilterra e non solo. Sempre secondo il quotidiano britannico, quest’estate potrebbe scatenarsi una vera e propria asta. Lo United cederà il francese Anthony Martial (che non ha convinto ten Hag) e ha raccolto davvero poco in termini realizzativi. Quindi, metterebbe sul piatto tutte le fiches per dare l’assalto ad Osimhen e contrapporlo ad Erling Haaland che sta realizzando gol a raffica con i cugini e rivali del Manchester City".