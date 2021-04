Gazzetta - Il Napoli non demerita, ma si sveglia tardi: la Juve è tornata e Pirlo sorride

Non demerita, il Napoli, ma perde in casa della Juventus. L'analisi de La Gazzetta dello Sport è la seguente: "Il Napoli, reduce da quattro vittorie di fila, non demerita, anzi anche stavolta resta fedele a uno spartito che spesso ha dato soddisfazioni: cerca di costruire, ma solo nel finale raccoglie qualcosa. I bianconeri hanno saputo gestire la gara senza sbandare, hanno mostrato una vivacità e una continuità che sembravano smarrite nelle più recenti uscite. E hanno ottenuto ciò che volevano, cioè il risultato: date le circostanze, era la principale esigenza".