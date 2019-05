Kiss Kiss - Altro colpo dopo Di Lorenzo: bloccato Castagne!

Il Napoli ha bloccato Timothy Castagne. Lo svela la redazione di Radio Kiss Kiss Napoli, che spiega come il club azzurro abbia chiesto all’Atalanta di non ascoltare altre offerte per l’esterno classe ’95 - capace di giocare su entrambe le corsie - e per il quale il Napoli sarebbe pronto a sborsare una ventina di milioni. In via di definizione anche l’arrivo di Giovanni Di Lorenzo dall’Empoli: dieci milioni di euro al club toscano e quinquennale al calciatore classe ’93 che a questo punto deve soltanto svolgere le visite mediche per il club azzurro.