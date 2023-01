RILEGGI - Spalletti in conferenza: "Reazione feroce al pari, hanno giocato pure i magazzinieri. Ho fatto un regalo a Mourinho..."

Il Napoli batte anche la Roma e vola sempre di più in classifica. A breve le parole in conferenza di Luciano Spalletti.





Il Napoli batte anche la Roma e vola sempre di più in classifica. A breve le parole in conferenza di Luciano Spalletti.

Mourinho dice che sul Napoli c'è una giusta stella: che ne pensa? "Io vedo che abbiamo tre punti in più in classifica. Vinta una gara difficile contro un ottimo avversario, la Roma ha dimostrato di essere una delle squadre più forti viste al Maradona. Vedo che la partita l'hanno giocata tutti quelli della rosa, anche quelli che erano in panchina, fino al magazziniere. Concentrati tutti al 100% e la cosa fondamentale è stata quella di non accettare mai il pareggio. La squadra ha avuto una reazione feroce e quella voglia è stata premiata".

Simeone entra e fa sempre gol pur giocando poco "Quando i calciatori si allenano bene durante la settimana, poi diventa difficile andare a togliere uno come Osimhen. Però perchè non dare la possibilità anche a qualcun altro? Raspadori e Simeone quando non c'era Osimhen hanno determinato il nostro passo e le nostre vittorie ed è facile metterci mano quando ci sono giocatori con quella testa".

L'esultanza della panchina al gol di Simeone immagine più bella? "Sì, è stata molto bella. Perchè tutti volevamo questa vittoria, ma anche se non fossimo riuscita a vincerla questa è la mentalità che ti premia. In settimana qualcuno diceva che si potrebbe gestire avendo questo vantaggio, ma noi non gestiamo niente. Facciamo sempre il massimo, quello che si aspettano di vedere in uno stadio che si chiama Maradona".