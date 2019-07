Sportitalia - Icardi apre al Napoli! ADL può spuntarla grazie ad Higuain che blocca la Juve

Mauro Icardi resta un nome caldo per il mercato del Napoli. Ne ha parlato il portale alfredopedulla.com: "Mauro Icardi è sempre stato apprezzato dal Napoli, nelle ultime ore il club di De Laurentiis ha incassato il gradimento dell’attaccante argentino sempre più separato in casa Inter. Dopo aver memorizzato l’irruzione dell’Atletico Madrid per James Rodriguez, il Napoli sta virando su altri obiettivi. L’Inter ha fretta di cedere Icardi per pianificare il mercato in entrata e per sbloccare soprattutto l’operazione Lukaku. Il club partenopeo aveva già proposto un ingaggio vicino ai 10 milioni a stagione, con i nerazzurri si sta dialogando sul corso del cartellino. Ora è corsa contro il tempo anche per anticipare la Juve – da sempre interessata a Icardi – ma che prima deve incassare il sì definitivo di Higuain alla Roma. Il Pipita ha chiesto tempo, la Roma ha fiducia, ma deve portare pazienza. Il Napoli si riscalda per Icardi…