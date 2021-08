Genoa, sprint per Caicedo: si lavora per averlo subito dalla Lazio

Il Genoa insiste per Felipe Caicedo, vero e proprio obiettivo di mercato per l'attacco. Il club rossoblù è al lavoro per convincere il giocatore della Lazio: proposto un biennale - con opzione per il terzo anno - da oltre 2 milioni netti a stagione. In questo senso, sono in corso contatti per convincere il classe '88 ad accettare, c'è già il via libera della Lazio alla sua cessione.