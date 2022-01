Mediaset - Juve-Udinese a rischio rinvio col nuovo protocollo: troppi positivi nei friulani

Il Comitato tecnico scientifico ha dato il via libera al protocollo messo a punto nella riunione tra il Governo e le Regioni e dunque, stando all'evoluzione dei casi nelle varie squadre di Serie A, al momento l'unica partita che potrebbe essere a rischio è quella tra Juventus e Udinese. La rosa di Cioffi è attualmente quella più colpita dal Covid, contando otto positivi, solo uno in meno di quanto previsto per l'eventuale stop all'intera squadra (nove positivi su 25).