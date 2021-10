Sky - Roma, niente Napoli per Zaniolo: può tornare col Milan

Nicolò Zaniolo, uscito nel corso del primo tempo di Juventus-Roma, non ha riportato nessuna lesione al ginocchio sinistro ma solo un trauma in iperflessione. Oggi il trequartista della Roma ha effettuato terapie a Trigoria e vorrebbe tornare a disposizione di Mourinho già per il big match contro il Napoli di domenica allo stadio Olimpico. Lo staff medico della Roma, però, è prudente. Infatti secondo Sky Sport è più comprensibile ipotizzare il ritorno in campo del giallorosso per la gara contro il Milan in programma il 31 ottobre. Zaniolo salterebbe così le sfide contro Napoli e Cagliari.