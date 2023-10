Inter-Roma, le formazioni ufficiali: torna Thuram dal 1', El Shaarawy con Lukaku

Sono ufficiali le formazioni di Inter-Roma, match delle 18 valido per la decima giornata di Serie A.

Sono ufficiali le formazioni di Inter-Roma, match delle 18 valido per la decima giornata di Serie A. Simone Inzaghi ritrova dal 1' Acerbi, Barella, Dimarco e Thuram, quest'ultimo in coppia con Thuram. Solo panchina per Frattesi. José Mourinho deve fare i conti con le tante assenze, soprattutto nel reparto avanzato. El Shaarawy preferito a Belotti in tandem con Lukaku. Sorprese a centrocampo: fuori Kardsorp e Aouar.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.

Allenatore: Simone Inzaghi. A disposizione: Di Gennaro, Audero, Sensi, De Vrij, Klaassen, Frattesi, Asllani, Carlos Augusto, Bisseck, Darmian, Agoume, Sanchez.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen, Bove, Paredes, Cristante, Zalewski; El Shaarawy, Lukaku.

Allenatore: José Mourinho (squalificato, in panchina il vice Foti). A disposizione: Boer, Svilar, Karsdorp, Belotti, Azmoun, Celik, Aouar, Pagano, Pisilli, Cherubini, Joao Gabriel, D'Alessio.