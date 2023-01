Salernitana, il ds De Sanctis: "Contento per il ritorno di Nicola, saremo più forti"

Dopo quella di Nicola arriva anche la lettera di Morgan De Sanctis, pubblicata sui canali ufficiali del club

© foto di TuttoSalernitana.com

Dopo quella di Nicola arriva anche la lettera di Morgan De Sanctis, pubblicata sui canali ufficiali del club: “Intendo esprimere la mia più profonda soddisfazione per il rientro del mister Davide Nicola alla guida della squadra. La Direzione Sportiva come ha sempre fatto, continuerà ad affiancare l’area tecnica dando tutto il supporto necessario per rendere la SALERNITANA più forte e competitiva. Tutti insieme affrontiamo uniti un campionato difficile, pieno di insidie per raggiungere compatti i traguardi che merita il Club, tutti i suoi i tifosi e la città di Salerno".