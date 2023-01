Samp sprecona, l'Udinese torna a vincere dopo 10 partite

A Marassi l'Udinese vince il lunch match della 19ª giornata di Serie A, battendo 1-0 la Sampdoria.

A Marassi l'Udinese vince il lunch match della 19ª giornata di Serie A, battendo 1-0 la Sampdoria. La formazione di casa parte fortissima e dopo appena due minuti Gabbiadini si presenta a tu per tu con Silvestri ma il portiere friulano chiude bene lo specchio della porta in uscita. Al decimo minuto è Djuricic che approfitta di una retroguardia friulana sguarnita per involarsi verso Silvestri divorandosi però la palla del vantaggio. Al quarto d’ora è Gabbiadini che con un sinistro a giro mette sul fondo con deviazione di Bijol. L’Udinese si vede al 22’ con uno slalom di Samardzic all’interno dell’area ma la sua conclusione viene deviata in corner. I friulani vanno vicino al gol con una bella percussione a sinistra di Udogie che appoggia all’indietro per Samardzic ma il centrocampista strozza troppo la conclusione servendo Audero.