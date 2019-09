Serie A, i risultati: vincono Inter e Fiorentina, Lecce corsaro

Non si ferma l'Inter di Conte. I nerazzurri collezionano altri tre punti, vincendo contro la Lazio per 2-0, grazie alle rete decisiva di D'Ambrosio. Bene anche la Fiorentina, vittoriosa contro la Sampdoria per 2-1. Impresa del Lecce a Ferrara, con il successo rotondo per 3-1 condito dalla doppietta di Mancosu. Vince anche il Parma al fotofinish, con l'autogol di Ferrari. Non vanno oltre lo 0-0 Genoa-Bologna.

Fiorentina-Sampdoria 2-1 (31' Pezzella, 57' Chiesa, 79' Bonazzoli)

Genoa-Bologna 0-0

Inter-Lazio 1-0 (23' D'Ambrosio)

Parma-Sassuolo 1-0 (aut. Ferrari)

Spal-Lecce 1-3 (11' Mancosu, 17' Di Francesco, 47' Calderoni, 73' Mancosu