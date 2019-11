Spal e Genoa non si fanno male: finisce in parità il monday night

Finisce 1-1 il match tra Spal e Genoa, nel monday night del tredicesimo turno di Serie A. Nella prima frazione due grandi occasioni per i padroni di casa che prima con Sala e poi con Felipe sfiorano il gol del vantaggio. La squadra di Thiago Motta invece si è resa pericolosa solo con Lerager che, nel cuore dell'area di rigore, ci prova in torsione di testa ma Berisha vola e a mano aperta sventa la minaccia. Nel secondo tempo, la squadra di casa va in vantaggio con un rigore di Petagna al 55' ma i rossoblu trovano il pareggio dopo solo 2' con la rete di Sturaro che ristabilisce il match in parità. al 90' il risultato non cambia con le due squadre che si dividono un punto inutile in termini di classifica.