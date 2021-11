UFFICIALE - Genoa, ci risiamo: esonerato Ballardini, già scelto il sostituto

Adesso è ufficiale: Il Genoa CFC ha sollevato dall’incarico l’allenatore Davide Ballardini. Il Club ringrazia il tecnico e il suo staff per il lavoro svolto, l’impegno e la passione sempre dimostrati. C'è attesa ora per il suo erede: manca solo la fumata bianca per l'arrivo di Andriy Shevchenko.