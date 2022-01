Venezia, ieri un altro negativizzato: Zanetti punta ad avere tutti contro il Napoli

Dopo i 6 negativizzati di giovedì, ieri un altro membro del gruppo squadra del Venezia è uscito dal tunnel del Covid, scrive la Gazzetta dello Sport sottolineando che ora gli elementi ancora in isolamento sono scesi a 8: "Numeri fluttuanti in laguna, ma in costante discesa negli ultimi giorni, la sosta del campionato consentirà a Paolo Zanetti di avere quasi tutti gli effettivi a disposizione contro il Napoli tra otto giorni. Anche il tecnico ha smaltito il virus, così come il d.s. Mattia Collauto, ed è tornato a guidare di persona la squadra (che ieri ha riaccolto Ebuehi di ritorno dalla Coppa d’Africa) da un paio di giorni. Tra gli otto membri del gruppo squadra ancora positivi, quattro dovrebbero negativizzarsi nel giro di un paio di giorni facendo parte del gruppo numeroso messo al tappeto alla vigilia della trasferta a Milano contro l’Inter".