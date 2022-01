Vlahovic-Juventus, ecco quanto incasserà l’agente come commissione

La fumata bianca è arrivata, le visite mediche sono in arrivo così come l’ufficialità. Dusan Vlahovic sarà un nuovo giocatore della Juventus e TMW ha ricostruito nel dettaglio tutte le cifre riguardanti l’operazione. Fra i bianconeri e la Fiorentina l’accordo è quello annunciato, 70 milioni di parte fissa più 5 di bonus. L’attaccante serbo poi firmerà un contratto da 7 milioni di euro netti a stagione col nuovo club valido fino al 2026, con l’aggiunta di un’opzione per prolungare al 2027. Capitolo commissioni, l’argomento forse più spinoso delle ultime ore: l’accordo è stato trovato in serata, ma non alle cifre circolate in precedenza, ovvero 18 milioni. L’entourage di Vlahovic ha pattuito con la Juventus un compenso finale di 12 milioni di euro.