Cassano pazzo di Lobotka: "E' importante per il Napoli come Xavi e Iniesta lo erano per il Barça"

"Con la Cremonese abbiamo visto l’abbraccio che Spalletti ha dato a Lobotka quando l’ha sostituito".

Nel corso della 'Bobo Tv', l'ex attaccante Antonio Cassano ha tessuto le lodi di Stanislav Lobotka: " Con la Cremonese abbiamo visto l’abbraccio che Spalletti ha dato a Lobotka quando l’ha sostituito. Ieri ha sbagliato la prima palla dopo 2’ minuti, una che ha dato sull’esterno a Kvara, dopo non ha sbagliato più niente. Lobotka ha il 94% di passaggi riusciti, in un campionato ho visto solo uno riuscire a fare meglio, mi viene da ridere.

Era Xavi del Barcellona con il 97%. Sono sempre estremista nei giudizi e nei paragoni, quei due del Barcellona sono imparagonabili però sono convinto che Lobotka è importante per il Napoli come lo erano per il Barça Xavi e Iniesta”.