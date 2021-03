Dal Portogallo: "Fonseca diventerà un top e interessa già alle big! Napoli? Ha due doti perfette"

José Vidigal, ex centrocampista del Napoli ed esperto di calcio portoghese, ha parlato di Paulo Fonseca ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Fonseca, si è capito, sarà un allenatore top. Ha idee interessanti, le sue squadre sono organizzate e può crescere molto. È un giovane allenatore che crescerà: interessa alle grosse squadre. Il Napoli? Mi farebbe piacere vederlo in azzurro. Qualità ed intensità di gioco sono i tratti che piacciono all’ambiente napoletano per la propria squadra: Fonseca porterebbe entrambe queste caratteristiche".