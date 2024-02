De Canio: "Zielinski via? Mazzarri insista su quest'altro giocatore che è il futuro"

L'ex allenatore del Napoli Luigi De Canio è intervenuto a Radio Marte

L'ex allenatore del Napoli Luigi De Canio è intervenuto a Radio Marte: “Si è sottovalutato il lavoro di Spalletti, che è stato straordinario anche nel modo di motivare la squadra e catturare la fiducia dei giocatori. Zona Champions possibile? La classifica non glielo impedisce, naturalmente deve cambiare passo e l’allenatore dovrebbe seguire la vocazione offensiva della squadra, cercando di scegliere gli interpreti che sono nella migliore condizione. Se il Napoli ritrova la gioia di giocare, può essere competitivo con chiunque.

Bisogna avere il coraggio di andare incontro alle esigenze dei calciatori e questi ultimi devono dare il massimo. Più spazio per i nuovi acquisti? Faccio fatica a dare una valutazione perché bisognerebbe stare dentro e capire i motivi per cui hanno poco spazio. Parlando in generale, nel momento in cui si è fatta la scelta di escludere Zielinski - scelta che non approvo dal punto di vista né tecnico né umano - e la si è fatta in ottica futura, allora bisognerebbe insistere su Lindstrom, che rappresenta il futuro del Napoli e deve prendere confidenza con il calcio italiano”.