Lazio, Tare: ”Vogliamo vincere col Napoli per dare continuità ai nostri record”

Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, ha parlato al Coni in occasione della celebrazione ufficiale per i 120 anni del club: “Speriamo di regalare altri 120 anni nello stesso modo in cui stiamo passando questo periodo, però al tempo stesso capiamo che il rischio di perdere tutto quello che abbiamo costruito è sempre dietro l’angolo, per cui dobbiamo essere bravi a rimanere con i piedi per terra lavorando con umiltà come stiamo facendo. Siamo solo a metà strada, abbiamo vinto tante battaglie ma dobbiamo vincere la guerra. Questa è solo la fotografia di un momento, in cui abbiamo fatto qualcosa di straordinario, ma dobbiamo cercare di portarlo fino in fondo.

Scudetto? A noi non ci riguardano queste cose, ne parlate voi, sognare è bello ma io sono un professionista e cerco di camminare coi piedi ben ancorati a terra. Vincere con il Napoli significherebbe prima di tutto aver battuto un’altra grande di questo campionato, una delle pretendenti ai nostri traguardi, ma anche dare continuità al record che abbiamo stabilito fino ad adesso”.