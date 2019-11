Martino: "Ancelotti ha dato una lezione di calcio all'Atalanta, Napoli s'è dimostrato più forte"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista e telecronista Carmine Martino: "Il Napoli ha dato una lezione di calcio all'Atalanta, al di là di tutti gli episodi. Il Napoli ha dimostrato di essere più forte sul piano del gioco, chi contesta Ancelotti è in errore. Ci può stare tutto in quest'epoca dei social. Ora questa rabbia salita alle stelle deve essere trasformata in energia positiva, il Napoli ha tutte le carte in regola per recuperare le posizioni che ha perso, secondo me al secondo posto. Con Ancelotti può farcela. Domani vincerà chi avrà più energie, la Roma forse è più in difficoltà con alcuni giocatori che tirano la baracca da tempo con più di 800 minuti di impiego".