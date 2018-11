Montervino: "Battibecco Insigne-Mario Rui? Se rispondi in quel modo non lo riconosci leader tecnico..."

Nel corso di Canale 8, l'ex capitano Francesco Montervino ha parlato di un battibecco in campo tra Mario Rui e Insigne: "E' stato un brutto battibecco. Uno è Insigne, il leader tecnico della squadra, l'altro Mario Rui, buon giocatore che sta nel gruppo. Se il leader tecnico ti rimprovera e tu rispondi in maniera pesante come ha fatto, significa non riconoscerli. Non devi stare zitto, ma non puoi rispondere in quel modo". Caiazza di altro avviso: "Ci sono anche certi momenti in cui dire certe cose, era arrivato il gol, la colpa non era di Mario Rui, ma di Zielinski..."