Montervino: "La sensazione è che quest'anno nello spogliatoio entrasse chiunque"

L'ex capitano del Napoli Francesco Montervino è intervenuto a Radio Marte: "La scelta del club ricade sui giovani, come per l'appunto Manna o in passato lo stesso Giuntoli, perché, forse, De Laurentiis con le persone a lui più vicine pensano che nella gestione e nel tenere tutto l'ambiente loro ormai siano capaci e possono farlo senza l'intervento forte di un direttore.

Avere un allenatore di personalità e carattere forte aiuta perché il calciatore si sente protetto, difeso. Soprattutto con una proprietà forte come quella di De Laurentiis. La sensazione che io ho avuto quest'anno è che i calciatori non avevano questo filtro e nello spogliatoio entrava chiunque. Secondo me negli ultimi anni gli allenatori tendono a valere di più dei calciatori in una squadra, anche il 30% che è destinato a crescere tantissimo. Perché oggi la qualità dei calciatori non è come quella di 20 anni fa. Crescono, invece, le competenze degli allenatori rispetto al passato. Oggi tutti gli allenatori sono preparatissimi, tutti studiano".