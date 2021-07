Pres. Pescara: "Verratti-Napoli era fatta, ma l'agente si accordò a mia insaputa. Poi un'intervista..."

A Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Daniele Sebastiani, presidente del Pescara:“Insigne, Immobile e Verratti Campioni d’Europa? Per me è stata una grande emozione vedere i tre con la coppa. Vedere una parte del Pescara arrivare sul tetto d’Europa è bello. Ieri sera c’era anche Bryan Cristante, che noi abbiamo riportato in Italia. Insigne era in prestito, Immobile non era di nostra proprietà mentre invece Verratti era di nostra proprietà, veniva dal settore giovanile. Vedere Donnarumma, il migliore in assoluto di tutti all’Europeo, e pensare che non lo vedremo in Serie A fa pensare. Evidente che sia una questione economica ma pensare che anche uno come Verratti non abbia mai visto la Serie A dovrebbe creare rimpianti.

Verratti e Insigne certamente hanno rischiato di giocare insieme a Napoli, Immobile no perché andò al Genoa l’anno dopo. Come ho sempre detto, il presidente De Laurentiis fu l’unico a fare un’offerta seria su Verratti. Poi però qualcuno pensò di far fare un’intervista a Verratti che disse che era nato juventino, apriti cielo e arrivederci, contribuì sul non arrivo a Napoli. Con De Laurentiis c’era accordo su tutto. Il PSG arrivò dopo. L’entourage del giocatore aveva preso accordi a mia insaputa con un’altra società. A quel punto, siccome in casa mia comando io, non si è fatto nulla da nessuna parte. Credo comunque che Verratti abbia fatto una carriera importante giocando con un club importante. E’ riuscito a salire sul tetto d’Europa con la Nazionale.

Ho sentito i ragazzi anche durante l’Europeo, i complimenti diciamo che vanno fatti anche a Gravina. Si parla sempre del campo ma devo dire che la Federazione ha cambiato marcia da quando lui è al comando. E i risultati arrivano. Venivamo da una delusione troppo grossa, ieri ci siamo ripresi tutto con gli interessi.