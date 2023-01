Rateizzazioni Iva e Irpef al calcio, Lotito: "Nessun regalo, grazie a Berlusconi"

Il presidente della Lazio Lotito ha parlato dell’approvazione della norma sulla rateizzazione dei versamenti fiscali nell’ambito della legge di Bilancio

Devo ringraziare il presidente Berlusconi per la sua sensibilità sui temi dello sport, più volte dimostrata in tutti questi anni e anche in questa occasione. La rateizzazione riguarda solo Iva e Irpef in 60 rate, con il pagamento immediato del 3% di sanzione sull’intero ammontare e delle prime tre rate immediate".