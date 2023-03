Schwoch: "Guardiola aveva ragione quando parlava così di Gasperini"

Stefan Schwoch è intervenuto a Marte Sport Live

L'ex attaccante del Napoli Stefan Schwoch è intervenuto a Marte Sport Live: "La gara con l'Atalanta è importante, non sarà però un ostacolo alla vittoria dello scudetto, è una pratica chiusa al 99%, un successo servirebbe sicuramente per scacciare qualche pensiero negativo che inevitabilmente si presenta. Il Napoli però quest'anno non ha mai sbagliato due gare di fila, quindi sono assolutamente fiducioso. Guardiola diceva che giocare contro l'Atalanta è come andare dal dentista: Pep ha ragione, Gasperini ti costringe a duelli individuali ma Spalletti ha le armi per vincere, credo siano i nerazzurri a doversi preoccupare del Napoli.

La Champions? In Europa ci sono squadre più attrezzate come Real, Bayern e City, più abituate peraltro a gare di questo tipo, il Napoli però ci ha viziato, non mi meraviglierei se arrivasse in fondo, sognare è lecito. Certo anche a quel punto sono tutte forti, anche il tanto criticato Chelsea non è mica una squadra scarsa, ha mentalità ed abitudine a certi palcoscenici. Con un po' di fortuna non sarebbe male anche una sfida tutta italiana, così potrebbe esserci una semifinalista del nostro italiano. Sarebbe tanto più bello se ci lì fosse il Napoli...".